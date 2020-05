Sospesi…tra nuovi business, nuove povertà e molta inadeguatezza

– di LONG JOHNN –

Sospesi, viviamo come sospesi, a mezz’aria, senza più nessuna certezza. E’ iniziata la fase 2 ma non è certo che non si rischi una fiammata di ritorno dell’epidemia. “Oddio! E poi!? Di nuovo chiusi dentro???”.

Potremo andare al mare? Si, però non sulla sabbia…devi stare dentro un’area delimitata. Con la mascherina? Certo! No…forse. Ma, quale tipo di mascherina? Assolutamente quella col marchio CE, validata dall’Inail…ma no, dai, fattela tu a casa, basta che ci sia lo “strato filtrante”(?)…pensavo che forse mi era rimasto un pezzo di quel materiale che si mette come filtro alla cappa della cucina (può andare bene?).

Riaprono i bar? Si, no, forse…ma attento, il caffè lo prendi e te lo devi bere lontano dal bar, ma lontano abbastanza da non formare assembramenti da aggregazione. Sennò costa molto di più con l’aumento della “multacchiona”.

E le parrucchiere? I barbieri? Si, però devono sanificare. Sanificare o igienizzare? No perché sai non è la stessa cosa. Sanificare sempre, a ogni nuovo cliente, o anche a ogni sera, significa spendere cifre tanto esorbitanti da preferire la non riapertura (verificate, scettici). Con l’ozono che è un cancerogeno, da maneggiare con estrema cura. Igienizzare, invece, significa acqua e candeggina o varechina (ops…ipoclorito di sodio- NaClO), diluita, eh! Cioè due lire!!!

Siamo sospesi, in una situazione dove ci sono nuovi business (plexiglass per “parafiato” che spopola , importatori e fabbricanti di qualunque tipo di filtranti facciali alias mascherine, e guanti di lattice e così via) e nuovo impoverimento.

Frastornati tra chi non vuole soldi in prestito allo 0,1 per cento in dieci anni (dateli a me a questo tasso!!!) e chi dice che non serve perché “tanto arrivano 1000 miliardi senza condizioni”(booooom!), il tutto tra annunci da “chiù pilu pe’ tutti” e casse integrazioni che non arrivano.

Sospesi! In attesa di ritornare a vivere normalmente, se mai succederà, ma con una salita ripida da fare per anni per evitare crolli economici devastanti.

Sospesi, con la videoconferenza che ha preso il posto di tutto il resto e, forse anche del buon senso. Ne sento tante di stupidaggini e di richieste esorbitanti (tutti vogliono tutto…e subito) che mi rifugio di nuovo nella sospensione…è meglio. Mi resta sempre in mente, però, la domanda che faceva un mio amico anni fa (ormai molti) quando parlavamo di aspetti sindacali: “ma li solde chi le mette!?”

Mi piace: Mi piace Caricamento...