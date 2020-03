LA PROPOSTA DE PASQUINO: PER UN NUOVO FUTURO BISOGNA RIFONDARE IL PAESE

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Quanno che sarà passata ‘sta buriana

fra ‘n po’ de giorni o quarche settimana

dovremo capi’ bene quello ch’è successo

compresi i suoi percorsi e puro er nesso

a parti’ da chi ha massacrato welfare e sanità

In nome der principio “dovemo risparmia’…”

mentre brutti moriammazzati

riempivate le saccocce dei privati

Ora dovemo ricomincia’ dalli valori veri

i tanti che ve sete scordati fino a ieri

a parti’ da quelli della solidarietà

e dar benessere della collettività

‘mbriacata dalla più oscena pubblicità

e da programmi che fanno solo rivorta’

Solidarietà vor di’ tenemolo sempre presente

pensa’ a tutti e no all’amichi dell’amichi solamente

Pe’ fallo però nun basteno più belle parole

bisogna ricomincia’ a investi’ sopra le scole

garanti’ pubblici servizi a parti’ dalla salute

senza se senza ma senza discute…

E da subbito pensa’ a ‘na rifondazione

come quanno che nacque la Costituzione

Capi’ come se so’ arricchiti troppi beneficiati

cui certi governi j’hanno quasi regalati

patrimoni e palazzi che lo Stato aveva ben pagati

Allora appena finita ‘sta zozza quarantena

tornano a tene’ dritte l’anima e la schiena

chè pe’ rimette er Paese in carreggiata

nun c’aspetta ‘na bella passeggiata

e pe’ usci’ da ‘ste situazioni estreme

dovremo riscopri’ er vero senso de sta’ insieme.

