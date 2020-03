Poi però nun se scordamo tutto

– di Pasquino il Templare –

Belli l’inviti a mettese ‘n preghiera

alle diciotto o alle ventuno della sera

come curati a leggere er breviario

oppuro a recita’ er santo rosario

pe’ facce scongiura’ quarsiasi effetto

de ‘sto virus zozzo e maledetto

E giù promesse e impegni de cambia’ registro

che unischeno er popolano cor ministro

E’ bello vede’ tutti così pieni de Fede

e mó ce vojo pe’ davvero crede’

E prego pur’io cor core stretto ‘n mano

pe’ chi se professa d’esse ‘n bon cristiano

chè ‘na vorta che sarà passato ‘sto casino immenso

resti in lui immutato della Fede er senso

guardanno coll’occhi della generosità

ogni creatura di questa che chiamano umanità

Guardanno con occhi novi i nostri cari

tanto quanto l’extracomunitari

Guardanno con Amore er monno intero

er vicino, er diverso e puro er nero

Paganno come tutti le dovute tasse

senza li guadambi anniscosti da imbertasse

chè si le regole avessi rispettato

er danno oggi sarebbe limitato

senza crea’ tutti ‘sti tanti mali

ch’hanno portato i tagli all’ospedali

Solo così quelle belle preghiere

saranno nate da anime sincere

Artrimenti sarà stato come chiede ‘na raccomannazione

mettennose a invoca’ er Cielo a ginocchione

ma doppo che la Grazia hai ritrovato

er Santo te lo sei bello che gabbato

Allora continuamo a prega’ e a offrire Messe

ma doppo… nun se le scordamo le promesse

chè l’impegno dev’esse’ vero e duraturo

si no’ c’ha l’animo più peggio der cianuro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...