Pe’ quarcuno le sardine stanno diventanno spine

– di Pasquino il Templare –

Li micini pe’ Salvini, le sardine invece contro

sui social e nelle piazze fra bestiole c’è lo scontro

la politica è salita sopra l’Arca de Noè..

e domani voi vede’ toccherà allo scimpanzé…

‘Sto zoo umano m’aricorda er poetare de Trilussa

che alla porta d’a memoria forte ancora eccolo bussa

che cor suo “Ommini e bestie” c’aricconta

come in una società rincojonita e tonta

solamente l’animali possono insegnacce

come nun da’ più retta alle fregnacce

ma a resta’ colle zampe ben piantate a tera

p’evita’ de stacce sempre a fa’ la guera

Pensamo pe’ piacere a fa’ le cose serie

co’ tanti problemi e co’ tante miserie

ce vonno continua’ a distrarre cor barcone

mettennoce paura colla disinformazione

E allora mari aperti a chi pescanno solo coll’armonia…

dalla violenza e l’odio ce vole porta’ via !

Mi piace: Mi piace Caricamento...