Brunetta ancora ministro della pubblica amministrazione ovvero a volte ritornano

– di Pasquino il Templare –

Fate, orchi, streghe e maghi

ecco a noi er governo Draghi

Dice d’essere apartitico

ma de certo è assai politico

C’è chi afferma che è rachitico

quarcun’artro “un po’ mefitico”

e speranno che tutto se possa noi ingoia’

ecco i zombi ritorna’

per offrire quei “regali” eccezionali

c’hanno fatto danni e mali

alla pubblica amministrazione

affossata dalla “splendida” gestione

de chi ‘nvece de cerca’ de potenzialla

tutto ha fatto pe’ distruggela e privatizzalla

e ridurla ancor più all’osso

mentre il confronto era bello che rimosso

Mario caro si tu voi dura’ davvero a lungo

statt’attento ar velenoso fungo

che i servizi a cittadini e imprese

già ridusse in mal’arnese

Ma ‘sta vorta semo esperti

e potete stanne certi

che invenzioni a nostro danno

oggi più nun passeranno

Quinni stattene in campana presidente bravo e novo

che si cerchi lo stilnovo

certi arnesi vecchi e marcii

nun potranno più parlarci

di speranze e di futuro

c’hanno già sbattuto ar muro

Ma si nun è questo il tuo progetto

statt’attento a quer bulletto

chè quanno la montagna partorisce er brunettino

poi rischia’ solo er casino!

