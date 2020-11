ARICORDAMOSE SEMPRE CHE SEMO ‘NA NAZIONE

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Come quanno che er barista fa er fetente

e ar posto der bon cacao fondente

t’arifila ‘na cosa che rissomija tanto ar surrogato

convinto che nessuno je l’avrebbe contestato

Così certi politici che prometteveno

benessere pe’ tutti

‘na vorta eletti fanno i farabutti

E giù a pensa’ solo alle televisioni

o all’abitanti di quelle regioni

che fino a ieri urlando “Secessione”

incassaveno i contributi dell’Unione…

Oggi ho letto che ar nord pe’ li cittadini

lo Stato spenne p’ognuno quattromila eurini

mentre da Firenze giù giù a scenne

stamo ar prezzo de ‘na matita e ‘n par de penne

Certo sarebbe er caso de riequilibra’ ‘sta situazione

dato che semo tutta ‘na Nazione

senza figliastri e fiji dell’oca bianca

che c’hanno case, barche e ricchi conti in banca

mentre troppi nun c’hanno proprio niente

e ‘sta condizione pe’ troppi è assai avvilente

Nun famo più sposta’ quelli der sud come emigranti

ma portamo er lavoro giù pe’ tutti quanti

Senza esaspera’ le differenziazioni

che fanno espatria’ le giovani generazioni

Riscoprimo i valori della nostra storia

che c’hanno dato tanto onore e tanta gloria

E senza ‘nsegui’ chi vo’ divide solamente

ricordamose che noi semo “Italiani brava gente!”

Quelli che c’hanno la Costituzione più bella der monno

e che nun andranno mai e poi mai a fonno

perché sanno rivendica’ i diritti

e quanno serve … sfancula’ furbetti e dritti !

