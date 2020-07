LA SCOLA E LA POLITICA… AI GIORNI D’OGGI

-di Pasquino il T…EMP….lare-

La cultura e l’ignoranza

un giorno se trovorno in una stanza

L’ignoranza disse “Ma tu che vai cercanno?

Lo vedi che so’ io mó che comanno ?

L’educazione civica e morale

più nun è roba pe’ gente normale

Nun serve ai giorni nostri sta’ a parla’

de valori, de studio, de solidarietà

Vince chi produce più programmi monnezza

dove trasudano volgarità e bassezza

Vince chi urla puntando sopra la paura

e della verità poco se ne cura!”

Rispose la Cultura con tono assai sereno

“Er libro della storia è sempre stato pieno

de personaggi che vorrebbero nega’

diritti, rispetto, saperi e umiltà

pensanno che er terore alla gente insicura

glielo puoi imporre colla faccia dura

Da’ retta a me, pensace bene, bene

che de certo puro a te conviene

che prima poi incolti e dittatori

finischeno come nell’arena i tori

Chè si nun mantieni quello c’hai promesso

er popolo che certo nun è fesso…

prima t’applaude, te vota e te segue…

poi se sveja, capisce e t’ensegue !”

Mi piace: Mi piace Caricamento...