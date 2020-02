Un anno di cooperazione per il Guatemala

Intervista a Fabrizio Frinolli Puzzilli, presidente di AMKA, che racconta il primo anno di collaborazione con CSC – Caffè Speciali Certificati – a beneficio delle comunità rurali guatemalteche che vivono nel Petén e nella regione Huista.

Fabrizio, un anno fa, iniziava la collaborazione con CSC, su quali basi è stata costituita questa partnership?

CSC – Caffè Speciali Certificati – è un’associazione che dal 1996 unisce l’esperienza e la passione di un gruppo di torrefattori, con lo scopo di promuovere la diffusione e la cultura del caffè di qualità. Gli associati di CSC hanno scelto di sostenere la nostra organizzazione umanitaria, garantendo un finanziamento alle attività progettuali in Guatemala, contesto dove lavoriamo dal 2009. Le basi della collaborazione sono sostanzialmente i fattori che accomunano queste due realtà: il lavoro svolto con cura e passione, l’attenzione alla qualità dei processi sostenuti, la priorità assoluta riconosciuta ai beneficiari, siano essi coltivatori di caffè o semplici contadini.

E’ possibile tirare le somme su questo primo anno di lavoro congiunto? Quali risultati sono stati raggiunti?

Il percorso che abbiamo deciso di intraprendere insieme è stato condiviso in ogni singola fase. La donazione di CSC ha, in questo primo anno, garantito lo svolgimento delle attività collegate al progetto “Creciendo Unidos”, un programma triennale in favore di dieci comunità del Petén, di cui beneficiano circa 3.000 persone, con l’obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza e sovranità alimentare e ridurre l’alto tasso di malnutrizione infantile. Il programma si compone di due tipologie di intervento. La prima tipologia consiste nel porre in essere azioni volte allo sviluppo della produzione agricola attraverso la diffusione di sistemi di agro-forestazione e la combinazione di colture: creazione di orti domestici e comunitari, introduzione di nuove colture tra cui ortaggi e alberi da frutto, realizzazione di piantagioni di cacao, costruzione di infrastrutture tra cui sistemi di irrigazione e serre. La seconda tipologia consiste nel garantire formazione alle comunità sui temi della sicurezza alimentare e nutrizionale e per l’autogestione di un processo di sviluppo sostenibile, attraverso il rafforzamento della partecipazione comunitaria, l’empowerment femminile, la formazione tecnica in ambito agricolo, l’educazione alimentare e nutrizionale.

I risultati raggiunti dal programma “Creciendo Unidos” nel corso degli ultimi dodici mesi, grazie anche al supporto di CSC, sono stati notevoli e possono essere riassunti attraverso alcuni indicatori, che sono i seguenti:

Rafforzamento della produttività del vivaio di Nuevo Horizonte grazie alla costruzione di un sistema di irrigazione.

Produzione di circa 15.000 piante da frutto e forestali nel vivaio di Nuevo Horizonte

Distribuzione di circa 5.000 piante da frutto a nove comunità del Dipartimento del Petèn

Creazione di piantagioni di cacao in due comunità (Nuevo Horizonte e Salvador Fajardo) con circa 9.000 piante di cacao e forestali

Avvio dell’attività commerciale del vivaio e progettazione di un punto vendita

Formazione di circa 500 contadini appartenenti alle nove comunità coinvolte nel progetto sui principi e le tecniche dell’agricoltura sostenibile.

Aumento della conoscenza e consapevolezza delle nove comunità sui temi della sicurezza alimentare, nutrizione e alimentazione sana.

Miglioramento delle condizioni di vita e di salute di circa 3.000 persone grazie al miglioramento dell’accesso al cibo, incremento del reddito agricolo, arricchimento della dieta alimentare.

Contemporaneamente, il sostegno di CSC ci ha permesso di confrontarci con delle nuove comunità, nella regione Huista, zona guatemalteca famosa in tutto il mondo per il suo caffè, tuttavia estremamente povera per le dinamiche ingiuste del mercato e l’assenza di mezzi e opportunità che valorizzino questa risorsa e lo sforzo dei suoi piccoli produttori. Dall’analisi progettuale condotta è emersa la necessità di avviare un programma di sviluppo sostenibile in questa regione, al fianco di donne e uomini che hanno voglia di credere e impegnarsi per la creazione di un futuro migliore.

Perché avete scelto di ampliare il raggio di azione anche alla regione Huista?

La strategia che stiamo sviluppando è figlia della collaborazione e del confronto. CSC promuove la diffusione del caffè di qualità, ben consapevole che la qualità del prodotto passa inevitabilmente attraverso la qualità della vita dei coltivatori di caffè, purtroppo sfruttati e costretti a svendere il proprio lavoro e i propri prodotti. CSC ci ha chiesto di capire se vi era un reale bisogno di sostegno sociale nell’ambito delle comunità guatemalteche che producono caffè. Purtroppo questo bisogno è emerso forte e chiaro, sarà necessario unire ancora le forze per intervenire concretamente e migliorare le condizioni di vita delle comunità che intendiamo iniziare a sostenere.

Nel prossimo futuro AMKA si occuperà dunque di caffè?

Non è propriamente così. AMKA si occuperà di avviare un processo di sviluppo sociale nelle comunità della regione Huista, coinvolte nel nuovo progetto. Ci auguriamo di poter contare anche nel prossimo futuro sull’aiuto e sul sostegno strategico ed economico di CSC – Caffè Speciali Certificati – per lo sviluppo delle attività che abbiamo intenzione di portare avanti. Quello che ci auguriamo è di poter accompagnare le comunità coinvolte in un processo di sviluppo sociale, di crescita con ricadute positive sulla qualità del caffè prodotto, che merita di essere valorizzato e di essere acquistato al giusto prezzo di mercato. Questo è quello che vuole AMKA e quello che certamente vuole anche CSC.

Questo però non significa che distoglieremo l’attenzione dalla regione del Petén, dove ancora è richiesta la nostra presenza costante e il sostegno dei nostri donatori.

