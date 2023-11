Romeo e Giulietta – recensione teatrale

-di RITA BORELLI-

Nel silenzio di un teatro che anticipa l’attesa dell’alzarsi delsipario, la voce di Gigi Proietti recita il prologo alla storia di Romeo e Giulietta, portando fra la platea il ricordo della sua arte di attore e regista. Un’eredità che vive attraverso il suo contributo al mondo del teatro, di prosa e cosiddetto leggero. Anche se ora è fisicamente assente, il suo spirito creativo continua a risuonare.

E la ripresa della sua regia, ad opera di Loredana Scaramella, di Romeo e Giulietta al Teatro Quirino di Roma ne è un chiaro esempio.

La tragedia dei due giovani amanti nella visione di Proietti appare inizialmente vivace e ironica. La scenografia di Fabiana Di Marco riproduce il palco del Globe, dove si muovono attori – la maggior parte dei quali giovani e bravi – che indossano abiti moderni, ballano, cantano musica rock (Giulietta) o rap. Hanno cellulari che adoperano, tra clic ed emoticon, si divertono, si fronteggiano in risse violente appartenendo a fazioni rivali che si detestano.

È questa la contaminazione e modernizzazione immaginata da Proietti per l’opera che Shakespeare aveva ambientato nellaVerona del 1300, ma che possiamo riconoscere – per aggressività, violenza e bullismo – vicina alle nostre odierne città.

Poi, con un voluto e repentino scarto temporale, le ambientazioniiniziali cambiano e lo spettatore viene riportato indietro nel tempo. Rivive situazioni, fogge di abiti e dialoghi appartenenti ad un’epoca lontana. La pièce è un dipinto vivente dove le pennellate della commedia e della tragedia si intrecciano in un’opera senza tempo. L’autore raffigura l’amore proibito con toni accesi ed eloquenti, trasformando il palco in un mondo dove i cuori ardono come fiamme e le stelle diventano complici di un destino avvincente. L’allestimento è carico di emozioni contrastanti tali da renderlo un’esperienza che attraversa i confini del teatro e si trasforma in un viaggio nell’animo umano. Un inno alla passione, al cuore più che altro, che resiste alla memoria e che il tragico finale del suicidio dei due giovani amanti allontana dalle caratteristiche della fiaba.

Purtroppo nel 1300 come ancora oggi, alcuni giovani devono affrontare sfide legate a differenze culturali e religiose, che ostacolano le loro relazioni sentimentali e che portano persone a loro vicine a compiere atti violenti e riprovevoli. È fondamentale promuovere la comprensione, l’educazione e il rispetto reciproco,per ridurre le tensioni e prevenire le tragedie. La giustizia e coesione sociale sono elementi chiave necessari a contrastare comportamenti scellerati e inadeguati per una società del XXI secolo.

Molto bravi tutti i giovani attori che hanno saputo padroneggiare il palco con stile e misura. È inutile fare qui l’elenco dei loro singoli nomi, perché è stato l’intero cast a brillare dimostrandosi all’altezza della prova. Sono riusciti a impersonare il proprio personaggio ed a relazionarsi agli altri all’interno dei vari quadri con rara intensità. Hanno saputo cogliere i tratti romantici e comici dell’opera, come previsto da un vero teatro d’arte!

Nell’epilogo tragico, senza speranza, della storia d’amore di Romeo e Giulietta, cala il sipario. Ma Rimane l’applauso finale del pubblico e l’augurio, mai sopito, che la vita riservi scenari sempre nuovi per amori felici e incontrastati. Questo il messaggio che Gigi Proietti, con la sua regia shakespeariana più amata e vista, ha voluto donare al suo pubblico.

Teatro Quirino

Politeama srl

presenta

ROMEO E GIULIETTA

di William Shakespeare

traduzione Angelo Dallagiacoma

regista assistente Loredana Scaramella

costumi Maria Filippi

scene Fabiana Di Marco

movimenti di scena Alberto Ballandi

contributi musicali Roberto Giglio

assistente alla regia Francesca Visicaro

direttore tecnico Stefano Cianfichi

disegno luci Umile Vainieri

progetto fonico Daniele Patriarca

regia di GIGI PROIETTI

Giulietta/Mimosa Campironi

Donna Capuleti/Antonella Civale

Padre Capuleti/Martino Duane

Mercuzio/Diego Facciotti

Paride/Sebastian Gimelli Morosini

Frate Lorenzo/Massimiliano Giovanetti

Padre Montecchi/Roberto Mantovani

Tebaldo, Speziale/Matteo Milani

Balia/Loredana Piedimonte

Principe/Raffaele Proietti

Benvolio/Federico Tolardo

Romeo/Matteo Vignati

Gregorio, Clown/Nicola Adobati

Sansone/Cristiano Arsì

Guardia Principe, Servitore Capuleti/Matteo Esposito

Baldassarre/Giacomo Faccini

Antonio/Luca Giacomini

Donna Montecchi/Valeria Palma

Pentola/Gianluca Passarelli

Paggio Mercuzio/Claudio Righini

Guardia Principe, Pietro/Simone Ruggiero

Abramo, Frate Giovanni/Matteo Sangalli

Sarta, Dama/Francesca Visicaro

