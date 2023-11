NIENTE PANICO – recensione teatrale

-di RITA BORELLI-

Immergersi nei ricordi televisivi è come aprire un baule del tesoro e della nostalgia, e la RAI del passato, con le sue divertenti trasmissioni, ha plasmato un’epoca dorata nell’intrattenimento che ancora oggi risuona dopo anni nei cuori di chi ha avuto la fortuna di vivere quei momenti magici davanti allo schermo.

Fortunatamente queste gemme possono essere ancora visteattraverso le teche RAI, che bontà loro le hanno conservate. È il caso per esempio di Oggi le comiche, dove lo spettatore assistevaa mini commedie spassosissime di artisti straordinari come BusterKeaton, Charlie Chaplin, Stan Laurel & Oliver Hardy, solo per citarne alcuni.

Queste opere di comicità erano e sono ancora oggi delle autentiche pietre miliari dell’umorismo, dove gli attori con maestria gestuale e mimica, mescolando comicità brillante e situazioni spassose, regalavano spettacoli indimenticabili rimasti impressi nella memoria.

Individuare nell’attuale contesto teatrale e cinematografico italiano attori di talento in grado di scrivere e mettere in scena delle sitcom divertenti e originali è difficile se non impossibile. Mi è capitato, fortunatamente, di assistere qualche giorno fa ad uno spettacolo teatrale davvero pregevole e unico. Gli attori sono un trio di giovani: I Centonuno, composto da Luca Latino, Flavio Moscatelli ed Ezio Passacantilli, autori dello spettacolo scritto insieme a Giuliano Rinaldi, che è in scena al teatro Roma: Niente panico.

È una sitcom scintillante, garbata e molto divertente, dove questitalentuosi giovani attori si sono resi protagonisti di un’esibizione che ha catturato l’essenza di un umorismo fresco e moderno, con uno spiccato senso del timing e una versatilità sorprendente. Il cast ha dimostrato un talento straordinario portando in scena una serie di situazioni che, seppur brevi, avevano una trama ben definita e con un ampio respiro. Ogni quadro era una esplosione di comicità arricchita dalla vivace energia e creatività contagiosa degli attori, che sono riusciti a trasformare l’esibizione in un’esperienza spassosissima.

I protagonisti Luca Ezio e Flavio hanno dato luogo a delle vere e proprie mini storie interpretando di volta in volta personaggi condiversi ruoli e caratteristiche. Nella prima sitcom, i tre sono deimaldestri e incapaci ladri, che dovrebbero compiere un improbabile furto in una banca. Nella successiva, Flavio ed Eziodovrebbero aiutare il loro amico Luca a tagliare i costi per il suo sontuoso matrimonio, peraltro forse neanche tanto desiderato. La successiva mini storia vede Ezio e Luca impegnati nel dare consigli ad un imbranato Flavio che, invaghitosi di una ragazza, non sa come approcciare per conquistarla. Poi ecco Flavio impersonare un agente immobiliare poco efficiente che vorrebbe far acquistare al suo amico Luca (acquirente esigente e scontroso) un lussuoso appartamento, il cui proprietario è Ezio, pazzoide e paranoico. Come storia finale, i tre attori vestono i panni rispettivamente di un commissario: Flavio, un agente: Luca, e unmedico legale: Ezio. Che insieme dovrebbero risolvere un intricato caso di omicidio che a causa dei pasticci che riescono a creare rimane non soltanto irrisolto, ma i tre addirittura riescono ad autoeliminarsi.

Una performance davvero notevole quella de I Centouno. Ognuno degli attori si è distinto per brillantezza e uno spirito comico contagioso. Con abilità e talento hanno trasformato il palcoscenico in un rifugio di risate, regalando una piacevole esperienza. L’abilità nell’esecuzione, l’umorismo genuino e la perfetta sintonia del cast hanno reso questo spettacolo un vero divertimento, lasciando negli spettatori il sorriso di una serata veramente divertente.

Molto brava anche Ilaria Mariotti, che ha saputo sostenere la parte assegnatale con disinvoltura e capacità interpretative notevoli.Pregevole e degno di nota il contributo di Samuel Desideri, tecnico del suono e luci. Ottima e ispirata la regia di Leonardo Buttaroni.

Roma – Teatro Roma

Stagione 2023/2024

10-19 Novembre

Lea Production presenta

I Centouno in

Niente panico

Con: Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli

E con: Ilaria Mariotti

Scritto da: Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, Giuliano Rinaldi

Musiche e disegno luci: Leonardo Buttaroni

Tecnico del suono e delle luci: Samuel Desideri

Regia: Leonardo Buttaroni

