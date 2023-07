di Rita Borelli

Nella splendida e grandiosa scenografia naturale delle Terme di Caracalla l’Étoile Roberto Bolle con il suo spettacolo Roberto Bolle and Friends 2023, ha iniziato la sua tournee che porterà in giro in Italia e nel mondo.

In una Caracalla al completo, Bolle ha dato spazio alla sua grande danza. La stella più luminosa di quest’arte fugace, il grande ballerino italiano che ha incarnato per anni il tipico ideale del balletto classico nel ruolo del principe azzurro, oggi in una costante ricerca di rinnovamento, continua a riscuotere successi e incantare il pubblico con stili diversi dai tradizionali. In compagnia di colleghi, ognuno star internazionale, propone coreografie classiche alternate con intelligenza ed eleganza a balletti contemporanei.

Emily Dickinson sosteneva: “La potenza della farfalla è in questa attitudine al volo, che le concede prati di maestà ed i volteggi facili nel cielo”. Non vi sarebbero parole migliori per descrivere Roberto Bolle and Friends.

Un programma ricco, che la nostra Étoile apre interpretando il meraviglioso tango Alma porteña su musiche di Astor Piazzolla con la splendida Melissa Hamilton, su coreografia di Massimiliano Volpini. È un incanto di eleganza e raffinata malinconia, unite all’abbraccio delle emozioni create dal Maestro Alessandro Quarta con il suo violino.

Emozioni incredibili quelle vissute con Sphere: numero nuovo, dove in un assolo di esclusiva eleganza e sensibilità Bolle diventa un unicum con il grande globo terrestre. Un Pianeta che l’uomo deve amare e di cui prendersi cura senza indugio e con amore. Bolle è vigoroso e lieve al tempo stesso, quasi a significare che seppure la Terra sia un grande Pianeta è comunque molto fragile. Nel finale, come il Titano Atlante, l’Étoile prende sulle sue spalle il peso del globo terrestre.

Bellissimo anche il pezzo contemporaneo Infra su coreografie di Wayne Mc Gregor, dove Bolle e Melissa Hamilton hanno danzato interpretando un gioco di attrazione e allontanamento tra un uomo e una donna, preludio di inebrianti passioni d’amore.

Quest’anno ha danzato per la prima volta con Roberto Bolle in Caravaggio anche una meravigliosa Maria Khoreva del Mariinsky Ballet di San Pietroburgo, su suggestive coreografie di Mauro Bigonzetti, come se i loro corpi fossero usciti dal quadro del grande pittore. Un susseguirsi dolce e tormentato fino a ritrovarsi, alla fine, in un abbraccio.

Ma molti altri grandi e giovani artisti hanno trovato spazio per le loro esibizioni nel Bolle and Friends di questa stagione. Perché, ha raccontato l’Étoile, “mi piace dare ai giovani l’opportunità di esprimersi. Aprire delle porte e fare in modo che dei ragazzi possano farsi conoscere al mio pubblico, che è vasto per generazioni e provenienza, fa parte di quello che amo. Inoltre, in particolare con Caracalla, l’oggettiva grandezza del palcoscenico può farti sentire perduto e invece devi imparare a dominarla”.

Bolle chiude lo show riproponendo il suo super premiato Dorian Gray. Intenso e ricco di suggestioni che colpiscono l’immaginazione di ogni spettatore. Modernizzato su idea e coreografica di Massimiliano Volpini, con le incantevoli riprese video di Franco Valtellina. La musica è stata composta ed arrangiata da Alessando Quarta che ha affascinato il pubblico in un tripudio di meritati applausi.

Uno spettacolo, quello di Roberto Bolle and Friends, che sorprende ogni volta. E nel quale la nostra Étoile dimostra di essere sempre non solo magnifico protagonista, ma prezioso ambasciatore dell’arte del Bello nel mondo.

Roma – Caracalla 2023

Roberto Bolle and Friends

Roberto Bolle

Teatro alla Scala, Milano

Bakhtiyar Adamzhan

Astana Opera, Astana

António Casalinho

Bayerisches Staatsballett, Monaco di Baviera

Travis Clausen-Knight

International Guest Artist

Valentine Colasante

Opéra National de Paris, Parigi

Melissa Hamilton

The Royal Ballet, Londra

Maria Khoreva

Mariinsky Ballet, San Pietroburgo

Paul Marque

Opéra National de Paris, Parigi

Tatiana Melnik

Hungarian National Ballet, Budapest

Casia Vengoechea

International Guest Artist

e con la partecipazione del Maestro Alessandro Quarta

Light Designer Valerio Tiberi

ATTO I

Alma porteña

COREOGRAFIA Massimiliano Volpini

MUSICA Astor Piazzolla

ARTISTI Melissa Hamilton Roberto Bolle

VIOLINO SOLISTA Alessandro Quarta

Il corsaro

COREOGRAFIA Marius Petipa

MUSICA Riccardo Drigo

ARTISTI Maria Khoreva Bakhtiyar Adamzhan

Les Indomptes

COREOGRAFIA Claude Brumachon

RIPRESA COREOGRAFICA Benjamin Lamarche

MUSICA Wim Mertens

ARTISTI Roberto Bolle Travis Clausen-Knight

Le Fiamme di Parigi

COREOGRAFIA Vasilij Vainonen

MUSICA Boris Asafiev

ARTISTI Tatiana Melnik António Casalinho

Sphere

COREOGRAFIA Mauro Bigonzetti

MUSICA Alessandro Quarta

SET E LIGHT DESIGNER Carlo Cerri

REALIZZAZIONE GRAFICA OOOPStudio

ARTISTA Roberto Bolle

VIOLINO SOLISTA Alessandro Quarta

ATTO II

Caravaggio

COREOGRAFIA Mauro Bigonzetti

MUSICA Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi

ARTISTI Maria Khoreva Roberto Bolle

In awakening

COREOGRAFIA Isyan Jiang

MUSICA Senking

ARTISTA Bakhtiyar Adamzhan

Grand Pas Classique

COREOGRAFIA Victor Gsovskij

MUSICA Daniel – François Auber

ARTISTI Valentine Colasante Paul Marque

Infra*

COREOGRAFIA Wayne McGregor

MUSICA Max Richter

ARTISTI Melissa Hamilton Roberto Bolle

“I”

COREOGRAFIA Philippe Kratz

MUSICA Soundwalk Collective

ARTISTI Casia Vengoechea Travis Clausen-Knight

Dorian Gray

IDEAZIONE Massimiliano Volpini E COREOGRAFIA

MUSICA COMPOSTA Alessandro Quarta

E ARRANGIATA sul tema della Passacaglia di H.I.F. Von Biber

RIPRESE VIDEO Franco Valtellina – Videoval E POST PRODUZIONE

ARTISTA Roberto Bolle

VIOLINO SOLISTA Alessandro Quarta

* originariamente commissionato dal Royal Ballet, Covent Garden

