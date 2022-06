UN FATTERELLO VERO CAPITATO A CHI VO’ LAVORA’ MENTRE CHE FA’ ER BAGNO A MARE

-di Pasquino il T….EMP….lare–

Proprio dentro l’acqua, ar mare,

ho visto uno che cor cellulare

stava a parla’ de robba de lavoro

e urlava infuriato come ‘n toro

Sembrava lo volesse da strozza’ quer poveraccio

che nun trovava nello scartafaccio

un documento der quale nun se poteva da fa’ senza

p’ottene’ un permesso o ‘na licenza

Addirittura a quarche regazzino

corpevole giocanno de fa’ ‘n po’ de casino

mano a ventaglio e l’indice sur naso

come si dalli diavolacci fosse invaso

faceva capi’ che se dovevano sta’ bboni

chè je stavano a rompe lì maroni

Lui stava impegnato stava a lavora’

e nun lo doveveno proprio disturba’

La gente intorno seguiva ‘sta buffa sceneggiata

incuriosita e anche un po’ irritata

da come er tizio se stava a comporta’

fra persone tranquille che stavano a nuota’

mentre lui scambiava er “Lido Micio Micio”

come ‘na filiale privata der suo ufficio

Ma intanto che a voce arta forte imprecava

e tanto colle mani se la gesticolava

‘n cavallone mannato da Nettuno

che s’era stufato de ‘sto cafone inopportuno

co’ ‘na forza da fa’ “nvidia a ‘no tsunami

je fece vola’ er cellulare dalle mani

Fu solo ‘n seconno forse meno

co’ ‘n gusto esagerato quasi osceno

dalla spiaggia e da ‘n mezzo alle onde

‘n’applauso scrosciante e intenso

se diffonde

E frammezzo che quer cocimelova scostumato

guardava la scena assai meravigliato

più er telefonino fra l’acqua lui

cercava

e più er cavallone je lo allontanava

Allora ho pensato che pure ‘sta storiella c’ha ‘na sua morale

che vale pe’ tutta la marmaglia un po’ asociale

In mezzo ai flutti del rinfrescante mare

nun poi scoccia’ er monno urlando puro si preso a lavorare

Stacca la spina e quanno er tempo è afoso

rilassate nun rompe e godite er riposoi

N°44 del 08/06/2022

