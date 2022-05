UNA RIFLESSIONE CONTRO CHI VUOLE ANNULLARE I NOSTRI DIRITTI

-di Pasquino il T….EMP….lare-

Senza se senza forse e senza ma

la nostra è la Costituzione più bella che ce sta

Scritta co’ la penna Tricolore

da chi nella Resistenza buttò er core

Solo che sotto sotto zitto zitto

c’è chi vo’ contesta’ ogni diritto

e dicenno che so’ davvero troppi

comincia a crea’ dumila intoppi

Scola lavoro sicurezza sanità pensioni

Ma che ve sete messi ‘n testa? Fori dai cojoni…

‘Ste aspettative le ponno ave’ solo i cittadini

voi sete sudditi come ar tempo de Mazzini

Solo er clero i nobili e li ricchi potranno anna’ a vota’

e le prerogative loro se le faranno rispetta’

tutti l’artri tornino a fa’ i servi della gleba

co’ la stessa attenzione che se da’ a ‘n’ameba

Quello che ve se ordina l’avete subbito da fa’

e le conquiste de decenni ve le dovete da scorda’

Lotta all’evasione fiscale e servizi pubblici de qualità

so’ pretese che ve dovete fa’ passa’

Libertà de parola de stampa e d’associazione

Libertà de sciopero e de pensiero saranno ‘n’eccezione

riservata all’amichi dell’amichi

che se magneranno tutto e a voi…. la coccia delli fichi

E nun pensate che io stia a scherza’

chè so’ tanti l’infami che ce stanno a prova’

e hanno già cominciato li magheggi

pe’ facce torna’ a esse’ solo greggi

Ma noi che conoscemo bene sia la loro sia la nostra storia

ma noi che c’avemo ‘na bella memoria

semo pronti a riscenne ‘n piazza

contro chi sotto sotto ammazza ammazza

ce vorebbe vede’ morti viventi

e solo loro felici e stracontenti

Er primo passo pe’ difennece da ‘sto schifo marpione

è riscopri l’impegno e la partecipazione

restanno uniti co’ chi la pensa come noi

combattenno insieme contro ‘st’avvoltoi

rialzanno le bandiere della democrazia dei diritti e della libertà

che in troppi ce vonno fa’ ammaina’

ma beccheranno ‘na sonata solenne

si se illudono che ce se possa arrenne

chè li diritti scritti nella Costituzione

nun je li faremo mette’ in discussione

