-di Pasquino il T…EMP…plare-

Mentre i valori di Pace Diritti e Libertà da troppi vengono derisi

chi li difende oggi ha marciato per Assisi

In un diverso e triste Primo Maggio

in cui la speranza di Francesco rimane un miraggio

noi desideriamo che la venerazione per ogni singola vita

per tutti e ovunque resti sempre infinita

Perché vogliamo credere che l’uomo creato a “sua immagine e somiglianza”

nonostante tutto non dimentichi mai il senso della parola “fratellanza”

N°38 del 02/05/2022

