Massimo Zanetti espone a Padova “IN BILICO FRA SGUARDO E SPIRITO” ovvero il volo dell’anima destinazione infinito

-di Enrico Matteo Ponti-

Sono pochi i luoghi dai quali uscendo senti la tua anima più leggera e, a un tempo, più ricca.

Più leggera perché, per un attimo, capisci di riuscire a vedere i problemi del mondo in minima dimensione, più ricca perché ti accorgi di riprendere un dialogo, forse mai interrotto veramente, con quelle emozioni che, timorose e spaventate, si erano andate a nascondere fra le radici dell’albero della tua esistenza.

Oggi, grato al Cielo, sono riuscito a far risalire quelle emozioni fin sui rami e fra i germogli e le foglie che la nascente primavera dona agli occhi dello spirito.

E mi accorgo, così, della magica sintonia che permea il mio pensare con le opere di Massimo Zanetti esposte a Padova in una mostra il cui titolo, “In bilico fra sguardo e spirito”, è la chiave con la quale aprire il portale da cui accedere ad una dimensione che si colloca fra l’umano e il divino

Le magie cromatiche nelle quali Zanetti ci permette di tuffarci come in un mare senza i condizionamenti del tempo e dello spazio, non hanno il limite, ora d’indifferenza, ora di gioia, ora di tristezza e poi ancora di sofferenza, con i quali molti utilizzatori dei pennelli ci hanno abituato a sentirci costretti.

Zanetti, infatti, volando sopra e dentro eteree estensioni sensoriali utilizza i colori dando loro forme penetranti e taglienti come rasoiate

E anche così crea quella muta , armoniosa intesa con le tele che ricordano lo scivolare delle dita di un pianista su una tastiera dove, però, non regnano solo il bianco e il nero ma infinite, nuove gradazioni e sconosciute nuances che esplodono e avvolgono ora delicatamente, ora prepotentemente, ora dolcemente.

Ma, meraviglia della padronanza del maturo messaggio che l’Artista vuole inviare, mai violento e mai aggressivo

E questo fil rouge tesse l’intera creazione delle opere che, a prescindere dalle loro dimensioni che arrivano anche ai due metri per due, rifuggono gli ambiti delle cornici di cui, come creatura appena nata, decide di continuare a vivere priva di abiti tradizionali ma di vestirsi solo di luce.

Se in questi giorni non avrai occasione di passare per Padova prendi nota che le prossime opportunità per vedere le creazioni di Zanetti sono previste a Madrid e a Berlino …..

Il futuro è un volo nel mondo

E , allora, buon volo Massimo

N°20 del 07/03/2022

