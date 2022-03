-di Pasquino il T…EMP…lare-

Lascia che ogni Donna

possa fiorire

come la mimosa sul suo albero

e libera volare

e volatilizzandosi

come puracqua

arrivare comunque

limpida al mare

e da quel mare

misteriosamente

magicamente

divinamente

riprendere scelte sembianze

e con chi vorrà

correre in un infinito prato di cielo

sempre felice perché libera

Lascia che per Lei

per ogni Lei

sia un nuovo otto marzo

Oggi

Sempre.

N°19 del 07/03/2022

