-di Pasquino il T…EMP…lare-

Temi chi cambia la vendetta per giustizia chi invoca ferocia e non serenità chi reclama rappresaglia e non riflessione chi per i propri morti vuole altri morti È un violento Temi chi vuole lasciare nell'ignoranza gli incolti nella miseria i diseredati nella fame i poveri nella solitudine i deboli E uno sfruttatore Temi colui che non aiuta il vicino che non presta il suo tempo a chi vuole parlare che considera ogni suo atto un investimento È un egoista Temi chi non sa chiedere scusa chi non riconosce d'avere sbagliato chi non si pone mai problemi chi non misura mai la propria sicurezza E un arrogante Temili perché portano guerra Tu cerca amici che non considerino la verità una loro esclusiva rigida ed immutabile Trovali e lottate contro la guerra contro ogni guerra anche quelle lontane dalla tua casa delle quali qualcuno ti chiederà "Cosa ti importa?" N 17 del 24/02/2022

