INNO ALLA PACE

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Ar festival a teatro in televisione

tutti stanno come in adorazione

de chi se cimenta in un lungo monologo

convinto d’esse’ magari ‘n po’ tuttologo

così che ogni cosa vole raccontarla

e lui de tutti parla e sparla

Solo che a furia de parlasse addosso

quanno se tratta d’ascorta’ dice

“Nun posso!”

E allora tutta ‘sta premessa ‘ndove va’ a para’?

Proprio della crisi che ce sta’ a capita’

Politici governanti potenti della tera

cercate d’evitalla ‘n’artra zozza guera

Parlateve e ascortate quello che vo’ la gente

che delli cazzacci vostra nu’ je frega niente

Com’ha detto Papa Francesco

commentanno il vostro fare canagliesco

solo co’ un anno de spese militari sparambiate

fame e sete ner monno sarebbero azzerate

E allora abbandonate l’arroganza der monologo

e riscoprite la strada intelligente der dialogo

che solo così se po’ ariva’ alla pace

parola odiata da chi c’ha l’animo rapace

e da quelli che so’ sicuri che la sfangheranno

perché tanto loro in guera nun ce vanno

Ma noi nun volemo più senti’ ragioni

che c’avete rotto proprio li cojoni

Rispettate diritti e libertà

e fate sta’ serena tutta l’umanità !

N 16 del 24/02/2022

