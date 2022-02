VENTI DE GUERA….

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Mentre che se dovessimo tutti da impegna’

pe’ combatte’ contro li guai che er COVID ce continua a da’

quarche morammazzato colla scusa dell’Ucràina

pensa a fa’ ‘n’artra guera càina

E guardanno terorizzati

manovre co’ aerei e cari armati

capimo che nun so’ film o documentari

ma stanno a significa’ che mò so’ cazzi amari

E allora la gente normale

quella che nun ama fasse comanda’ da ‘n criminale

che fa’ arricchi’ li poteri forti

lassanno sur campo mijoni de morti

ve urla “Basta” co’ tutt’er fiato che c’ha ‘n gola

“Potere ar popolo” come invocava Savonarola

Quer popolo che ripudia la guera

qui e in ogni angolo della tera

come dice la nostra Costituzione

Ma in troppi nun se ne fanno ‘na ragione

e finanziano mercenari e mercanti d’armi

e vorebero che noi restassimo boni e carmi

distratti da green pass e vaccini

manco fossimo immaturi regazzini

E allora famoje capi’ che nun volemo artri conflitti

che vedrebbero tutti noi sconfitti

e da oggi basta pensa’ solo ai cazzi vostri

finitela da comportavve come mostri

ma de pace rimetteteve a parla’

nell’interesse esclusivo dell’umanità !

N 15 del 15/02/2022

