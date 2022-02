ER GIURAMENTO DE MATTARELLA

-di Pasquino il T…EMP…lare-

In un momento proprio brutto e triste

chi è che c’è annato ppe’ le piste?

Er Presidente uscente che mo’ e puro rientrante

perché ‘n povero incapace

puro si è cornacchia voleva fa’ er rapace

E ‘nvece de mette’ chi je pareva ar Quirinale

j’è annata proprio a fini’ male

Lui che nato sotto l’urlo “Secessione”

profeta d’ogni confusione

senza manco stallo a immagina’

ha ridato forza a ‘na speranza d’unità

Infatti a sentillo ieri Mattarella

c’ha ricordato come l’Italia potrebbe ritorna’ a esse’ bella

Basterebbe elimina’ l’ingiustizia sociale

e combatte’ ppe’ davvero l’evasione fiscale

l’infortuni sur lavoro e l’abbandono scolare

la disoccupazione e tutto quello che a guarda’ er futuro fa’ tremare

rimette’ ar centro dell’attenzione la ricerca e la pubblica sanità

e dei lavoratori er rispetto ppe’ la loro dignità

Combatte’ chi esaspera tutte le divisioni

chi fomenta lo scontro fra generazioni

e aggiungo quelli che nun perdono occasione

de buttalla ‘ n caciara senza discussione

e mette l’uni contro l’artri e l’artri contro l’uni:

le regioni contro li comuni

li settentrionali contro li meridionali

gli agnostici contro li clericali

le partite IVA contro l’impiegati

li vaccinati contro li non vaccinati

Quelli che ppe’ difenne er loro particulare

l’interessi della collettività so’ pronti a violentare

usanno spregiudicatamente radio social e giornali

piegandoli a zozzi obiettivi elettorali

Annate, come dice er Presidente,

in mezzo ar popolo a parlare colla gente

quella vera quella che nun c’ha barche o fori serie

ma che conosce er quotidiano dei problemi e delle miserie

quella che pe’ manna’ li figli all’università

puro de notte deve lavora’

Insomma riscoprimo i valori della Costituzione

e tornamo a esse’ ‘na Nazione

senza insegui’ quelli che oggi invocano coerenza

ma che in passato n’hanno fatto sempre senza

o chi sa solo urla’ de più

ma stamo co’ chi dimostra d’avecce l’onestà’ fra le sue vere virtù

