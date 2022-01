FERMAMOSE A RAGIONA’ E A RISCOPRI UN PO’ D’UMANITÀ’

-di Pasquino il T…EMP….lare-

(che la terza dose se l’è già iniettata)

Doppo che stamattina ho letto la notizia

che m’è sonata come ‘n’ingiustizia

de chi vole trasforma’ la scienza

in un’ottusa barbara prepotenza

E mo’ penso che se dovemo proprio da ferma’

e mettese cor core. un momento a ragiona’

Dice che ‘na donna è ita all’ospedale

perché se sentiva proprio tanto tanto male

solo che nun l’hanno manco visitata

e a casa dritta dritta l’hanno rimannata

poiché nun aveva fatto er vaccino

e così ha subito abortito e perso er suo bambino

Ma ce rennemo conto de quanto ciò sia vile?

Artro che paese civile….

Semo l’unica nazione industrializzata

‘ndo se po’ senti’ ‘sta gran cazzata

frutto volemo proprio dillo in tutta sincerità?

che quarcuno mo’ sta a esagera’

A furia de da’ fin troppo retta

a quelli der tipo de Brunetta

avemo scordato er confine dell’umanità

quello che i latini chiamaveno “pietà”

‘Na donna incinta pe’ strada l’hanno buttata

solo perché nun s’è ancora vaccinata ?

E quanti rischieno de segui’ la stessa sorte

dato che nu’ je fanno attraversa’

le porte

mica dello stadio o der teatro… ma dell’ospedale

Cari governanti così annamo proprio proprio male

Nun so’ si ce l’avete o ne sete senza

ma passatevela ‘na mano sopra alla coscienza

e quanno legiferate co’ decreti dalla serie infinita

pensate alla realtà vera, pensate alla vita

Questa è la follia dei giorni nostri..

stamo tutti a diventa’ dei mostri

N°95 del 17/01/2022

