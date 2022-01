Er bon anno de Pasquino

-di Pasquino il T…EMP….lare-

Diceveno: “Co’ ‘sto vaccino er virus più nun regge

perché mò ariva l’immunità de gregge!”

E noi davanti ar PC a svolge’ la trafila

pe’ poi anna’ tutti all’hub a fa’ la fila

pe’ facce inocula’ la santa dose

timorosi ma felici come novelle spose

Poi com’è come nun è

le dosi so’ diventate due e poi tre

e noi sempre pronti a segui’ la massa dei scienziati

alle lunghe code ce semo abituati

Solo che adesso nun se vede più la via d’uscita

ne’ quanti so’ li tempi supplementari de ‘sta brutta partita

E mo’ senza facce prenne dalle preoccupazioni

nè comincia’ a rompece i maroni

chiedemo si c’è quarche verità nascosta

e si c’è … ditecela anche si è un po’ tosta

Cercate però de dacce delle notizie bbone

mettenno ar centro no le s.p.a. ma le persone

Noi chiedemo che i sordi che l’Europa ce sta a da’

vadano in granne parte alla sanità

mentre che ora avete previsto solo du’ baiocchi

facennoce fa’ la figura dei pidocchi

senza pensa’ che sia ‘na spesa

ma ‘n’investimento e ‘na difesa

pe’ tutta la cittadinanza

e no solo pe’ chi già c’ha piena la panza

così da evita’ de dove’ aspetta’ mesi o anni pe’ fa’ ‘n’ecografia

mentre che er male te se porta via

e si nun c’hai i sordi pe’ rivorgete ar privato

quanno te tocca sei già ai piedi de Pilato

Allora Draghi, Speranza e compagnia cantante

abbandonate ‘sta politica troppo barcollante

e cercate de batte’ strade nove

chè quanno che se mette a piove

ortre alla cerata ed il cappello

ce so’ pure l’impermeabile e l’ombrello

Lo dico più chiaro pe’ fallo capi’ puro alli regazzini:

oltre alle mascherine e alli vaccini

volemo cerca’ artre strade co’ nove terapie

che nun è ‘n’idea de quattro vecchie zie

ma la proposta de premi Nobel e scienziati

pe’ combatte li virus disgraziati

Così se potemo leva’ ‘sto maledetto affanno

e spera’ che er novo sia veramente un BUONISSIMO ANNO

N°93 del 10/01/2022

