Mo’ er Berlusca vole anna’ ar Quirinale

“Uno” che quarcuno chiama “er pregiudicato”

è ito in fissa e in testa s’è ficcato

l’idea d’esse’ della Repubblica eletto presidente

così che puro sur colle possa fa’ er concupiscente

E mentre sur Quirinale gia l’ombra s’allunga

di un rinnovato bunga bunga

già sogna le divertenti e allegre sere

allietate da belle e giocose corazziere

Ma mo’ li scherzi mettemoli da parte

capimo che così nun se riparte

e pensa’ de vedello ar posto che fu de Pertini e Ciampi

me gira tutto … e me vengheno li crampi

Ma ‘ndo sei ita a fini’ Sora Memoria?

Possibile che nun s’aricordamo più la storia?

Ma come scordasse che negli slip delle olgettine

vestite da finte crocerossine

il nostro “patriota” metteva gioielli e banconote

assicurando a quarcuna ricche carriere come dote?

Ma come scordasse la condanna penale

che ha scontato cor servizio sociale

andanno a porta’ caramelle negli ospizi

mentre che ancora se toglieva i peggio sfizi?

E allora pe’ favore semo seri

trovamo patrioti veri

gente onesta cui pote’ affida’

le alte e pesanti responsabilità

Ricordi le risate quanno alla Merkel le corna je faceva

o dall’operaia russa un bacio abbracciandola voleva ?

E mo’ senza ‘n filo de vergogna

Invece che in piazza sulla gogna

dopo le figuracce che c’ha fatto sopporta’

lo dovemmo vede’ dar Colle sta’ a continua’ ?

Ma semo tutti in preda alla pazzia

o è un altro effetto della pandemia?

I Padri della Patria e quelli Costituenti

a senti’ gira’ ste voci squallide e avvilenti

se staranno a rivorrà’ dentro la fossa

speranno che ‘sta follia realizzasse nun se possa

E poiché ‘sto Paese noi l’amamo

in mano a certa gente nu je lo lassamo

N°92 del 10/1/2022

