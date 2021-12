….E CHE SIA DAVVERO UN BON NATALE…

-di Pasquino il T….EMP….lare-

Se dice sempre che sarà speciale

originale e senza pari er prossimo Natale

Ma Pasquino oggi ce fa sape’

che artre feste così nun le volemo più vede’

ché le urtime certo nun le dimenticheremo

e i perché tutti ce li sapemo

in quanto so’ diverse le nostre aspettative

chè nun c’abbasta er solo sopravvive

e perché ‘sti giorni de festa siano davvero bboni

chiedemo solamente pochi doni

Penso alli diritti a partire dalla scola e dalla sanità

così che nun ce siano più cittadini de serie “c” e de serie “a”

che sparisca finalmente er maledetto male

dell’enorme evasione fiscale

che finisca lo sfruttamento der lavoro nero

che crea ingiustizie e disoccupazione

indice d’un infimo grado de civilizzazione

e che s’arivi presto all’obiettivo “Morti zero” rispetto alla piaga dell’infortuni sur lavoro

accompagnati ogni vorta dar mellifluo coro

de quelli che se stracciano le vesti e ar cimitero portano de fiori un granne mazzo

ma de concreto nu’ fanno praticamente un cazzo

in quanto a fa’ le ispezioni so’ solo quattro gatti

perché in troppi su ‘sta materia so’ …. distratti

e si ogni giorno ce scappano tre morti nun fanno mai ‘na piega

chè sotto sotto a loro che je frega

in quanto co’ ignobile spregiudicatezza

penseno che i costi della prevenzione e della sicurezza

so’ maggiori de quelle de quarche funerale

e così nun se riduce dell’azienda er capitale

E in più falli passa’ presto, caro Gesù Bambino ,

i danni che er Covid ha provocato creando ‘n gran casino

Facce sogna’ giornate dorci e belle

e potremo riuscire a riveder le stelle

N°89 del 21/12/21

