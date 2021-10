Du’ riflessioni ar tempo der green pass e der fu smart working

– di Pasquino il Templare –

Nato da nani e draghi fra malefiche pozioni ed alambicchi

voi vede’ ch’er green pass fa commodo alli ricchi?

Sur Freccia Rossa grazie ar distanziamento

li passeggeri in tutto so’ solo più de cento

mentre nei treni cosiddetti regionali

se continua a viaggia’ come animali

Pe’ nun parla’ de bus e de metropolitana

‘ndove ogni giorno è ‘n’esperienza disumana

E mo’ che lo Smart working Brunetta ha smantellato

nu’je chiede pe’ metro quadrato

in quanti ce vo’ tene’ ammucchiati

che a lui e ai capi frega cazzi dei semplici impiegati

ché ppe’ loro so’ pari a valige dentro ar bagagliaio

o come li regazzi nelle classi pollaio io

E che ne dichi de chi esentato dar vaccino pe’ motivi sanitari

s’ha da inginocchia’ a tutti l’altari

pe’ fa’ capi’ a ‘sta manica de gran soloni

che nun è un capriccio ma c’ha giuste ragioni

pe’ nun rischia’ la propria unica pelle

senza dove’ passa’ p’essere un ribelle

datosi che er governo la responsabilità

de quello che po’ succede nun se la vo’ pija’

Cioè si doppo che t’hanno er braccio sbucacchiato

te senti male o resti anchilosato

poiché nun c’è ‘na legge che te l’abbia impostore

t’attacchi e te la pjii in quer posto

E’ vero che ogni du’ giorni te poi fa’ er tampone

ma pe’ pagalli hai da fa’ der quinto la cessione

E puro se er sindacato

chiede che er costo se lo carichi lo Stato

com’è successo all’artri cittadini

c’hanno accettato la strada dei vaccini

nun se po’ perché così nun c’è guadambio pe’ le multinazionali

e se dovemo ‘ ncolla’ noi li rischi de tutti quanti i mali

Alla fin fine però io c’ho ‘n convincimento

che alla base de tutto questo rodimento

ce sia ‘na scerta nun dichiarata ma assai chiara

fjia de’ ‘na verità tanto triste quanto amara

Ovvero che mentre er monno sta’ a riscopri er gusto dell’abbracci

noi metteno sempre novi lacci

Forse perché quarcuno dice che ce vole tutela’

o forse perché così è più facile er popolo spacca’

cosicché fra liti e discussioni

famo la fine de Renzo li capponi

e quelli che gestiscono tutto er movimento

so’ l’unici cor conto ‘n banca che è contento

Quindi arivati a questo punto qui

dovemo solo cerca’ de ricuci’

pe’ ricompatta’ ‘sto nostro ber Paese

che ogni giorno de più resta alle prese

co’ ‘na banda de marpioni e de arraffoni

che ce rincoioniscono coi giornali e le televisioni

e che nun solo evadono le tasse

ma vonno pure divide e controlla’ le masse

Ecco allora perché attaccheno duro er Sindacato

l’unico che ‘sto disegno ha contrastato

Ma te giuro che nun ce riusciranno

perché co’ ‘n pugno de mosche in mano resteranno

