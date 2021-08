PE’ DISTRARRE DALLI PROBLEMI VERI ARIPARTE L’ATTACCO AR SINDACATO

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Tanto pe’ fa’ ‘na cosa nova

la Confindustria ancora c’ariprova

a da’ all’artri le corpe de tutto

manco loro fossero puri com’a ‘n putto

Se ‘na vorta se diceva “Piove governo ladro!”

oggi sarebbe er sindacato a vole mette a soqquadro

perché nun ce sta a esse’ muto e contento

de leva’ le castagne dar foco ar Parlamento

che nun volendo interveni’ sur vaccino obbligatorio co’ ‘na legge

trova chi lo spalleggia e lo protegge

Ma ‘st’infido occulto scomodo alleato

nun è de certo disinteressato…

e pe’ ricompensa arza er prezzo ogni vorta

col rischio che ner Paese scoppi ‘la rivorta

Oggi er green pass ieri l’articolo 18 e le defiscalizzioni

domani ancora nuove agevolazioni

mentre er sindacato che difenne pensionati e lavoratori

dalle scatole deve d’anna’ fori

“Ma come se permette de vole’ rinnova’ i contratti ?

Ma semo diventati tutti matti?”

E mentre a mensa solo i vaccinati

p’anna’ ar lavoro in metro… se po’ sta’ ammischiati

E quanno le multinazionali vonno delocalizzare

dopo che i contributi pubblici so’ stati sverte ad intascare

dicheno che è ora de finilla colle formalità

basta un whatsapp e mille dipendenti se ponno licenzia’

Svejamo chi dorme ner torpore

spazzamo via corrotto e corruttore

riscoprimo la partecipazione

l’Italia è fondata sur lavoro come c’è scritto nellla Costituzione

mentre oggi de lavoro ancora se more

chè si parli de sicurezza e prevenzione te danno der disturbatore

e si ai subappalti voi mette regole de trasparenza

trovi muri de collusione e resistenza

Un po’ come combatte’ l’evasione fiscale:

provace e sarai attaccato in modo bestiale

Allora vedi che spara’ addosso ar sindacato

è ‘na tattica che hanno ben studiato

pe’ distrarre la pubblica opinione

pe’ nun faje capi’ che puro questa è corruzione

Senza bustarelle ma co’ tanta farsitá

perché vonno distrugge’ chi cerca giustizia e verità !

Mi piace: Mi piace Caricamento...