Passati l’europei…e mo’ tu indovina chi so’ “quelli”…

– di Pasquino il Templare –

Mo’ che so’ finiti l’europei

nun ricominciamo a da’ retta ai farisei

“Quelli” che senza vergogna né decoro

penseno solo e sempre all’affaracci loro

“Quelli” che vonno riparti’ colli licenziamenti

fregannose della rabbia e delli patimenti

“Quelli” cui j’enteressa poco o niente

si campa o crepa la povera gente

“Quelli” che dicheno che li disoccupati

so’ solo ‘na manica de pori sfaticati

perché rifiuteno la paga da tre euro l’ora

e li diritti loro ponno anna’ in malora

“Quelli” che a sentì’ la parola “sindacato”

storcono er naso

anche perché attacca “quelli” che le tasse hanno sempre evaso

Mo’ che so’ finiti l’europei

mannamo a casa sfruttatori e legulei

insieme a “quelli” che della sicurezza “Frega cazzi”

puro si moreno i pori Cristi: vecchi donne e regazzi

So’ sempre “quelli” che ricerca scola e sanità

stanno ogni giorno ferocemente a martoria’

in nome delle peggio privatizzazioni

tanto le conseguenze le pagheno i cojoni

E mo’ godemose ‘ste pillole de gloria

ma senza mai dimentica’ la storia

quella che nasce dalla Costituzione

quanno dice che tutti semo uguali senza ‘n’eccezione

e damo a ‘sto Paese un domani migliore

pensanno non cor portafojo ma cor core!

