Le mascherine passano la civiltà resta

– di Pasquino il Templare –

Quanno quelle che mo’ chiamamo “mascherine”

torneranno a esse’ usate a carnevale o…. nelle rapine,

nun se scordamo tutto quello che è accaduto,

p’evita’ che venga n’artra vorta ripetuto.

Chè quella zozza maledetta pandemia

che tanta gente s’è portata via

nun c’ha trovato pronti davanti all’emergenza

avendo abbandonato i vecchi livelli d’eccellenza,

a causa di tagli e privatizzazzioni della sanità,

che, passo dopo passo, “quarcuno” ha voluto massacra’.

Ora bisogna riprogramma’ spazi e assunzioni

senza scordasse dei posti nelle rianimazioni

Nun aspettamo che riscoppi un gran casino

che po’ solo fa’ arricchì’ er becchìno

Mo’ rispedimo ar mittente i cervelloni e i portaborse

e destinamo finalmente tutte le risorse

a rida’ ai pubblici servizi la giusta qualità.

Scola giustizia ricerca welfare sanità,

investimo in concretezza e no in finanza,

che solo a quarcuno fa’ ingrassa’ la panza.

Infrastrutture, industrie, turismo, agricortura

che il frutto che produce certamente dura

perché creano davvero consumi e occupazione

nell’interesse de tutta la popolazione

e no sortanto de quarche amico dell’amichi

che magna er mejo e a noi ce lascia la coccia delli fichi.

Annamo a rivede’ tutte le concessioni

che frutteno mijoni de mijoni.

Cercamo da capi’ perché deveno dura’ cent’anni,

a volte pure allungate co’ magheggi e inganni….

Cercamo de ricrea’ ‘na coscienza sociale,

sinno’ finimo veramente male!

E a chi soffre d’alzheimer sui diritti della collettività

ricordamoje che l’Italia è stata la culla della civiltà

e che dovemo abbandona’ ogni abuso

e garanti’ er benessere diffuso

ché solo si dei diritti de tutti ripiantamo er seme

potemo torna’ a cresce’ … tutti insieme !

