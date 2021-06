Er Vaticano ce vole dettà legge

– di Pasquino il Templare –

“Libera Chiesa in libero Stato”

in troppi se lo so’ dimenticato

Mo’ se sente che la Santa Sede

s’è mossa pe’ chiede’

che er nostro Parlamento

deve er cardinale fa’ contento

come si noi invece de senatori e deputati

avessimo eletto chierici e prelati

Er clero che su troppe cose resta muto

oggi è pesantemente intervenuto

soprattutto pe’ tutela’ la scola confessionale

che pe’ loro va’ considerata extraterritoriale…

e pure si sta in suolo

italiano

deve cieca obbedienza ar Vaticano

Guardate che nun ce semo affatto…

coi principi della Costituzione pe’ noi nun c’è baratto

Dite che dovete difennece da tutti i peggio mali….

ma ‘ndo’ stavate quanno che fecero le leggi razziali?

E quanno che li diritti delli lavoratori

vengono rubbati dalli borseggiatori

vestiti colla giacca e la cravatta

mentre pe’ campa’ la gente diventa matta?

E perché avete coperto i pedofili in abito talare

ch’hanno fatto tanto tanto male

scordannove l’insegnamenti de Cristo Gesù

che chi dava scannalo

diceva era come Berzebù

e co’ ‘na macina ar collo

doveva esse’ gettato nell‘atollo?

Lo stesso Cristo che urlava

“A Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”

senza incertezze senza manco un balbettìo

E allora animo, bella gente mia

Tornamo de corsa a ripiasse Porta Pia.

