Il due giugno e le pietre d’inciampo

– di Pasquino il Templare –

Capita de vedelli ‘sti quadratini d’ottone

davanti a più de quarche portone

in tutti li paesi dove svastiche e camice nere

hanno marciato dietro le loro lugubri bandiere

Li chiameno, sai, “Pietre d’inciampo”

pe’ ricorda’ quelli che nun c’hanno avuto scampo

Donne ommini vecchi regazzini

ammazzati da ignobili aguzzìni

p’obbedi’ ar pazzo dittatore

senz’anima e senza nimmanco core

fradici frutti dell’arbero della violenza

cresciuti privi d’amore de rispetto e de coscienza

Portati via peggio che ‘n’animale

senza ave’ fatto a nessuno nessun male

Però ereno sindacalisti socialisti ebrei

spiriti liberi repubblicani zingari neri o gay

e quinni je restava solo de fini’ dentro le ciminiere

doppo le torture dell’infame carceriere

Oggi ricordiamole ‘ste creature martiri innocenti

che i loro spiriti ne saranno assai contenti

E quanno vedi ‘ste pietre nella fredda tera

aricordate quant’è ignobile ogni guera

E a ‘sto piccolo prezioso quadratino

si te capita de passaje assai vicino

sta’ ben’attento evita de calpestallo

trattalo come ‘na reliquia sopra ‘n piedistallo

fa’ vola ‘na preghiera verso er Cielo

pe’ chiede ancora scusa de tutto ‘sto sfacelo

speranno che l’umanità se sia finarmente rinsavita

e ovunque ogni forma de violenza sia abolita

E oggi che festeggiamo la nascita della Repubblica Italiana

famo che la fatica dei Padri Costituenti non sia stata vana

