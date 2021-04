L’auguri de Pasqua de Pasquino

– di Pasquino il Templare –

Quanno c’ariva Pasqua, specie a sera,

sarà pe’ l’aria dorce della primavera

pure l’adurti ritorneno creature

co’ l’anima e la mente più gioiose e pure

Coi colori e i profumi d’ogni fiore

Se riempimo l’occhi, le narici e er core

Soridemo all’amico come allo sconosciuto

Felici der regalo vita c’avemo ricevuto

Cercanno de’ campa’ piano e senza fretta

Specie mo’ che ce tocca sta’ a casetta

Scordannoce le buche de Roma Capitale

Pensanno solo ar bene e non ar male

Ma quanno sarà passata ‘sta zozza pandemia

Che sta’ a distrugge vite e economia

Toccherà rifasse super velocemente

Sistemanno ciò c’ha sfasciato quarche deficiente

Investimo su scola, ricerca e sanità

Ma quella pubblica c’ha da funziona’

Senza fa’ artri regali alli privati

Che troppi sordi se so’ già ciucciati

Famo ‘n sistema senza privilegiati

Mentre l’artri so’ solo pori disgraziati

Mettemo er naso nelle dismissioni

C’hanno portato via fior de mijoni

regalanno alli amichi dell’amichi

palazzi pagati co’ ‘n cesto de fichi

Annamo a rivede’ le concessioni

E puro le mille cartolarizzazioni

Pe’ le quali chi c’ha ben appozzato

solamente du’ baiocchi j’è costato

Annamo a mette’ mano alla sicurezza sul lavoro

Che quanno more un Cristo piagne sempre er coro

Dimenticcano che so’ più de tre ogni giorno

Che a sera a casa nun faranno più ritorno

E volemo parla’ ‘n pochetto della coruzione

Che ‘nsieme alla socia chiamamola evasione

Ogni anno ce fotteno trecento e più mijoni

Mentre noi su stipenni e misere pensioni

Pagamo fino all’urtimo quello che è dovuto

Quanno quarche signore ‘nvece d’esse’ detenuto

Viaggia a spese nostre su barche e fuori serie

Lascianno la massa a lotta’ nelle miserie

Poi si sento invoca’ pace fiscale e pace edilizia

Che vor di’ condona’ chi co’ furbizia

Ha evaso tasse e costruito sur suolo demaniale

Giuro che me sento veni’ davvero male

E co’ ’st’augurio de core ner giorno pasquale

Speramo che l’impegno sia vero e reale

Che nun s’entoni più er solito canto

“Passata la festa… gabbato lu santo”

