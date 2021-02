S’aprono i giochi…p’er novo sinnaco de Roma

– di Pasquino il Templare –

Ha fatto gira’ su tutti i media

‘sta foto assiso su ‘na strana “sedia”…

Certo che co’ ‘st’immagine se presenta proprio male

‘sto candidato sinnaco della Capitale

Infatti visto così quale omo del cul….tura

votallo pe’ noi sarà davvero dura

Certo che doppo li disaggi

che c’ha creato la giunta della Raggi

speravamo in un futuro ‘n po’ migliore

de chi se fa fotografa’ in posa da…lettore

Povera Roma nostra ridotta a ‘sta maniera…

…ce sarebbe da piagne da mattina a sera…

Ma la volemo cerca’ ‘na candidatura veramente bbona?

Una de quelle cui la gente s’affeziona

‘na persona che nun insulta

e che prima de parla’ cor galateo e cor cervello se consulta

chè a noi ce piace chi arza er tono puro a bassa voce

senza mettese sempre a mostra’ la faccia feroce

che se cura ppe’ davvero delli cittadini

senza ognora inventa’ novi casini

Allora nun pensamo solo all’appartenenza

ma privilegiamo onestà saggezza ed esperienza

E in quanto a dignità….

che ne parlamo a fa’?

