Er consiglio de Pasquino: “Draghi attento al giovin fiorentino”

– di Pasquino il Templare –

Quanno che de Palazzo Chigi sarai tu l’inquilino

guardate bene dar giovin fiorentino

che prima sull’Arno e quindi in tutta Italia

alliscia, accarezza e quanno po’ t’ammalia

Ma doppo ‘n po’ succede che se scoccia

e allora prova a dattela ‘n saccoccia

Basta pensa’ a Letta, a Conte e a quanti altri

che se credeveno d’esse’ tanto scaltri

resi tranquilli dar suo “Statte sereno….”

mentre lui veloce come a ‘n battibaleno

appena che je gira ‘n poco poco storta

lo trasforma in un “S’accomodi alla porta!”

Allora sor presidente incaricato

occhio a quanno dice “So’ io che t’ho sponsorizzato

e si voi evita’ tempi brutti e foschi

dai retta solo a me e alla Boschi…”

Guardate le spalle c’ariva de soppiatto

striscianno come ‘n serpe quatto quatto

che mentre te soride già prepara l’aghi

pronto a ‘nfirza’ puro a Mario Draghi

Ma ignora che tu nun te ne farai un dramma

se lui già studia p’esse’ pronto a ditte “Smamma…!”

Ma stavolta rischia de sbattece le corna

e a Firenze cor due per cento se ne torna

che’ nun po’ fa’ sempre come più je pare

che le regole le deve da osservare

che’ nun so’ pura formalità

ma ‘n’obbligo che tutti hanno da rispetta’

