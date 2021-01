Nell’approssimarsi der giorno della memoria er giovane Savoia dice che se scusa pe’ le leggi razziali

– di Pasquino il Templare –

Dice che l’urtimo rampollo dei Savoia,

pe’ convinzione oppuro sol per noia,

abbia mannato ‘na lettera de scuse

“relative” a quelle leggi zozze e ottuse

che, p’engraziasse Hitler, er fascismo aveva preparato

e er suo bisnonno aveva prontamente promulgato

Le poste saranno puro lente ma ottantatre anni

pe’ capi’ quanti mali hanno fatto ‘sti tiranni

me pareno veramente troppi assai

anche solo p’elenca’ tutti li morti e tutti i guai

nati da quelle leggi infami, ignobili ed orribili

che, però, il tuo babbuccio definì “non essere poi così terribili”

Ch’n furmine mo’ mo’ s’abbatta

su tutta la vostra infausta schiatta

ch’ogni ignominia s’è permessa de giustifica’

e che tutti li dolori ce vorrebbe fa’ dimentica’

Ma la gente mica se l’è scordato

quanti morti quelle leggi hanno provocato

Solo l’anna’ a prega’ ar tempio dei giudei

li trasformava tutti in pericolosi rei

meritevoli d’esse’ licenziati, depredati,

incatenati, assassinati, bruciati, gasati

in quei campi che fanno vergogna’ ogni memoria

mentre li negazionisti ancora rinnegheno la storia

A sor cocemelova ma te lo sei scordato,

o è chiede troppo a chi se dice d’esse’ blasonato,

che solo poco tempo fa’

dicevi che a te spettava de regna’

mentre l’amichetti tua dell’aristocrazia

vanno ciancianno sul ritorno della monarchia?

O de quanno volevi fa’ ‘n partito per

un’Italia rinnovata

fondata sui valori della tua casata ?

Oggi ner Giorno della Memoria

buttale ai rovi la tua casata e la tua boria

piagni sulle corpe e sulle responsabilità

e nun t’enventa’ “scuse” perché in politica voi entra’

Sparisci che ce so’ abbastati

i Savoia che c’hanno governati

L’istessi che ner momento più pericoloso

so’ scappatati con fare… dignitoso e coraggioso

Oggi che puro la Comunità Ebraica Romana,

che tanto ha sofferto pe’ “la difesa della razza ariana”,

afferma che nun c’ha la delega

pe’ perdona’

e nimmanco a passa’ la spugna sulla storia pe’ riabilita’

Rispettamo in silenzio e colle preghiere li ricordi

ché quanno parli tu noi diventamo sordi

E poiché la scerta der momento me pare puro insana

vatte a studia’ la Costituzione della Repubblica Italiana

