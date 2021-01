P’uscì dalla crisi…dateve ‘na mossa

– di Pasquino il Templare –

‘Sta nova, brutta crisi de Governo

voluta da chi se crede un mezzo Padreterno

è scoppiata mentre tornano a cresce’ li contagi

e nun so’ certo boni li presagi…

Forse potevi avecce puro quarche pezzo de raggione

ma proprio mò te lo potevi risparmia’ ‘st’artro “Ciaone”

Quanti vortafaccia: da “Stai sereno…“ a Enrico Letta

fino al “Se perdo er referendum giuro che sparisco in tutta fretta…”

Ma oggi l’italiani, quelli veramente … vivi…,

so’ tanto incazzati e poco comprensivi pure co’ chi in nome della pandemia

gioca colle regole della democrazia

Allora famo “basta” colli spettacoli da guitti

de quelli che vorrebbero fa’ i dritti

Trovate soluzioni giuste e valide pe’ tutti

e no solo pe’ l’amichetti farabutti

Dovete evita’ allora sia de facce male

sia d’esse sfottuti a livello mondiale

Ma se rennemo conto quanto ce po’ costa’ questa follia

che rischia de distrugge’ la nostra economia ?

E come dice ‘n’Amico “Nun scherzate più cor foco…”

che già er lavoro oggi è troppo poco

e si create ancora artra disoccupazione

l’elettore nun ve terra’ certo bordone

e ve farà paga’ cor voto pure questa

perché vo’ esse’ rappresentato solo da gente brava e onesta

Ritrovate l’unità d’intenti e in Parlamento

impegnateve p’evitacce de fini’ tutti in fallimento

Datevela prima de subito ‘na mossa

così da pote’ parla’ presto de riscossa

